As XVI Jornadas CIAC realizam-se na UAlg

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) promove, no dia 25 de fevereiro, as XVI Jornadas CIAC, dedicadas à investigação baseada na prática nas áreas das artes e comunicação. O evento irá decorrer no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico, do Campus da Penha e será transmitido via streaming no canal de Youtube da UAlg.

O mote do encontro mantém-se: reunir os investigadores para a partilha, problematização e discussão de projetos, publicações, metodologias, conceitos e caminhos. O programa das XVI Jornadas CIAC já se encontra disponível (aqui), destacando-se o painel temático e a mesa-redonda sobre casos e experiências de investigação baseada na prática, com os keynote speakers Nico Carpentier (Charles Univrsity, República Checa), Craig Vear (De Montfort Uiversity, Inglaterra), Paula Caspão (CET/FLUL), Pedro Alves da Veiga (CIAC/UAb) e Rudolfo Quintas (CIAC).

As XVI Jornadas CIAC contam ainda com os habituais painéis direcionados para a investigação produzida e acolhida no Centro. Nesta edição, estão previstas intervenções na área das ciências da comunicação (da academia à comunidade) e dos estudos fílmicos (projetos e acervos), bem como a apresentação das coleções do CIAC (Processos de Criação e Colección Textos e Estudos) e uma homenagem ao Professor Pedro Ferré (CIAC/UAlg).

O evento é gratuito e confere certificado de participação, mediante inscrição aqui.

Para além disso, no seguimento de umas das intervenções das Jornadas sobre a exposição de cartazes de cinema patente no Museu Municipal de Faro, o CIAC organiza no dia 26 de fevereiro, pelas 10h30, uma visita gratuita, guiada pelo curador da exposição e investigador do CIAC, Jorge Carrega. A exposição 1907-1914: a primeira era de ouro do cinema francês na coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro reúne 33 cartazes de cinema raros, recolhidos nas principais salas de espetáculo de Lisboa e Porto pelo artista e colecionador farense Joaquim António Viegas.

A inscrição na visita é possível no próprio formulário de inscrição para as Jornadas.

Consultar programa das Jornadas aqui.

Mais informações em www.ciac.pt.