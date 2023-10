Associação Académica da Universidade do Algarve e Sporting Clube Farense Juntos pela Região

No passado dia 30 de setembro de 2023, a Associação Académica da Universidade do Algarve e o Sporting Clube Farense fecharam um protocolo de colaboração que tem como objetivo aproximar os Estudantes de todos os Farenses e Algarvios no geral.

Uma aproximação marcada pela presença dos que estudam no Algarve nas bancadas do S. Luís, refletida na recriação do histórico 22 de junho de 1969, aquando da entrada da Associação Académica de Coimbra com as capas dos Estudantes na Final da Taça de Portugal.

A mensagem que passa é simples, que os atuais jovens e estudantes não se podem esquecer da opressão em que viveram aqueles que lutaram pelos nossos direitos.

Posto isto, a participação ativa é hoje um dever da geração que aspira a não viver pior que a anterior.

Das bancadas do S. Luís, onde permaneceremos durante toda a época desportiva, aos relvados da vida, hoje defendemos a nossa responsabilidade enquanto agentes de mudança, jovens estudantes e cidadãos ativos que através da sua tomada de posição, possam cooperar de forma direta junto de todos aqueles que definem o rumo de uma região, o destino de um país.

Celebramos os 26 anos da Associação Académica da Universidade do Algarve com uma marca de responsabilidade e compromisso, próximos daqueles que nos acolhem, determinados em garantir que o nosso contributo social é efetivo.