Atividades de integração aos novos estudantes da UAlg terminaram a “Partilhar Sorrisos”

As atividades promovidas pela UAlg para acolher e integrar os novos estudantes, proporcionando-lhes experiências únicas e enriquecedoras, não podiam ter terminado de melhor forma. Os estudantes percorreram a cidade, no dia 26 de setembro, com início às 17h00, com paragem à porta da Santa Casa da Misericórdia de Faro, para partilhar sorrisos com os idosos da instituição.

Esta atividade, organizada pelo Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve – UAlg V+, contou com a colaboração da Tuna Académica da Universidade do Algarve – Versus Tuna, da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e da Santa Casa da Misericórdia de Faro.

Os participantes, na sua maioria estudantes da licenciatura em Educação Social, percorreram as ruas da cidade num alegre convívio para se concentrarem em frente ao edifício da Santa Casa da Misericórdia, onde utentes e funcionários os aguardavam à janela.

Seguindo o tom da Versus Tuna, os sons alegraram quem à janela se encontrava, bem como os transeuntes, principalmente turistas, que paravam para apreciar aquele momento de partilha de sorrisos.