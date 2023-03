Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra e Dillaz em destaque na 36ª Semana Académica do Algarve

O cartaz oficial da 36ª Semana Académica do Algarve foi divulgado na última noite durante o arraial académico no Campus da Penha da Universidade do Algarve. O País das Maravilhas está de regresso do dia 27 de Abril a 6 de Maio.

Como é hábito, a Semana Académica começa com a tradicional Monumental Serenata de Abertura, na quinta-feira, 27 de Abril, no icónico Largo da Sé.

O primeiro fim-de-semana do certame vai contar com os seguintes nomes:

Mishlawi, Chico da Tina, Mizzy Miles na sexta-feira (dia 28);

Bárbara Bandeira, Ivandro e BeatBombers no sábado (dia 29);

Soraia Ramos, Diogo Piçarra e PutzGrilla no domingo (dia 30). Este ano uma das grandes novidades é exatamente este dia, que antecede o feriado do 1 de Maio (dia do trabalhador), na segunda-feira, que vai elevar um dia normalmente mais calmo do País das Maravilhas, a grande animação.

Já durante a semana vão passar pelo palco da Semana Académica do Algarve nomes como Rosinha (dia 2, terça-feira) Dillaz e RealPunch & Kristoman (dia 3, quarta-feira).

Para o último fim-de-semana desta que é a maior festa académica a Sul do Tejo, vários nomes grandes da música nacional vão passar pelo palco:

Kappa Jotta, T-Rex e Baile das Novinhas na sexta-feira (dia 5);

Álcool Club, Deejay Télio e Danni Gato no sábado (dia 6, encerramento).

A 36ª da Semana Académica do Algarve vai decorrer durante 10 dias no Complexo Desportivo da Penha, em Faro. Mais informações sobre como adquirires já o teu bilhete no perfil de Instagram da Associação Académica do Algarve, aqui.

Vão também pisar o palco da Semana Académica do Algarve os 8 apurados da fase inicial do concurso “Palco RUA – Música Já”, que tem inscrições abertas até o dia 6 de Abril. És um artista algarvio entre os 14 e os 35 anos? Aqui tens uma oportunidade muito interessante para apresentar a tua música num dos maiores eventos académicos do país. Descobre como aqui.

Cartaz completo da 36ª Semana Académica do Algarve:

27 de Abril (Quinta-Feira):

Serenata de Abertura

28 de Abril (Sexta-feira):

Mishlawi

Chico da Tina

Mizzy Miles

29 de Abril (Sábado):

Bárbara Bandeira

Ivandro

Beatbombers

30 de Abril (Domingo):

Soraia Ramos

Diogo Piçarra

Putzgrilla

1 de Maio (Segunda-feira):

Miguel Azevedo

DJ Mr Kool

2 de Maio (Terça-feira):

Rúben Filipe

Rosinha

3 de Maio (Quarta-feira):

Kristoman & RealPunch

Dillaz

4 de Maio (Quinta-feira)

Noite de Tunas Académicas

5 de Maio (Sexta-feira):

Kappa Jotta

T-Rex

Baile das Novinhas

6 de Maio (Sábado):

Alcool Club

Deejay Telio

Danni Gato