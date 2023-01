Bruno Mendes da Silva selecionado para estadia científica no Vietname

Projeto UAlg Alliences 2020, coordenado pela Universidade do Algarve no âmbito do Programa Europeu Erasmus+ – Key Action 1 International Credit Mobility

Bruno Mendes da Silva, docente da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, foi selecionado para uma estadia pedagógica e científica na Universidade de Hue, no Vietname, no âmbito do projeto UAlg Alliences 2020.

Nesta visita, o investigador irá ministrar uma palestra/workshop e procurará expandir a rede de trabalho do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), a nível internacional, adianta a ESEC em nota publicada no seu mural de Facebook.

A partir do livro pedagógico Comunicação Audiovisual: o comboio do amor, escrito em 2021, Bruno Mendes da Silva dinamiza a palestra/workshop “Audiovisual Language”.

A sessão garante uma iniciação aos principais conceitos fílmicos e audiovisuais, oferecendo as ferramentas necessárias tanto para a sua leitura e análise, como para a produção audiovisual. Pretende-se explorar os conceitos mais relevantes da linguagem audiovisual através da análise de alguns momentos específicos da história do cinema. Bruno Mendes da Silva procurará ainda, através de encontros com gestores, académicos e investigadores, criar uma rede na área da Comunicação, Cultura e Artes e posicionar o CIAC a nível internacional.

O projeto UAlg Alliences 2020, coordenado pela Universidade do Algarve no âmbito do Programa Europeu Erasmus+ – Key Action 1 International Credit Mobility, apoia a mobilidade de estudantes, docentes e administrativos, com o objetivo de criar e desenvolver canais e ferramentas com instituições de todo o mundo nas suas principais áreas pilares: Turismo, Mar, Património Cultural e Saúde e Bem-Estar.