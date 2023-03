Castro Marim apoiou bolsas de estudo da Associação Académica da Universidade do Algarve

A pedido da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), o Município de Castro Marim está a apoiar a atribuição de bolsas de estudo da AAUAlg, uma iniciativa que pretende promover a fixação de jovens na região algarvia.

“É uma honra para Castro Marim estar ao lado deste projeto […] consideramos no Município que a Universidade do Algarve é um dos melhores investimentos dos últimos 40 anos”, disse a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, sublinhando que o apoio serve de exemplo como reforço à importância do projeto e do associativismo.

Neste contexto, o Município de Castro Marim financia duas das 32 bolsas de estudo atribuídas. Embora o objetivo da AAUAlg fosse atribuir 85 bolsas de estudo, 20 financiadas pelas Associação Académica e 65 apoiadas pelos municípios, o município de Castro Marim foi o único do Algarve a apoiar a iniciativa.

Para além das Bolsas de Estudo AAUAlg, Castro Marim atribui anualmente bolsas de estudo ao ensino secundário e superior. No total, para este ano letivo foram apresentadas mais de 70 candidaturas. A cada estudante do ensino secundário são atribuídos 1000 euros anuais e para os de ensino superior 2500 euros (valor variável consoante a atribuição de bolsa da faculdade), sendo que 20% dos bolseiros são estudantes da Universidade do Algarve.

Na persecução de uma política social mais justa e esclarecedora, o Município de Castro Marim agregou este ano novas bolsas para mérito e investigação, exclusivamente dependentes dos resultados escolares. Foram três as bolsas de mérito já atribuídas, sendo a condição a obtenção de classificação não inferior a 17 valores, como média final para ingresso na universidade.

“Este apoio é certamente relevante para as famílias beneficiárias, mas também para o reforço das competências da Universidade do Algarve, permitindo que os seus jovens possam prosseguir os seus estudos e reforçar as competências da região. Crescer juntos, reforça-nos enquanto algarvios”, sublinha a vice-presidente do Município de Castro Marim, Filomena Sintra.