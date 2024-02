Cento e dezassete estudantes da Universidade do Algarve premiados com bolsa de excelência

Cento e dezassete estudantes da Universidade do Algarve vão ser premiados com bolsa de excelência, numa sessão pública que se inicia às 15h30 do dia 08 de fevereiro, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas. A bolsa paga integralmente a propina do 1.º ano de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado, fixada em 697 euros.

Esta edição contou com a participação de 58 empresas e um apoio monetário de 81 549,00 €. Desde o seu início, no ano letivo 2012/13, a iniciativa já premiou 667 estudantes, totalizando um apoio de mais de 551 mil euros.

Para atribuição de bolsa foram automaticamente selecionados todos os estudantes que ingressaram na UAlg através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores. Já os estudantes colocados com a melhor classificação no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores, foram seriados para esta atribuição.

Com esta iniciativa, a UAlg pretende motivar os melhores alunos para que prossigam a sua formação nesta Academia, facultando-lhes um ensino de qualidade. Inseridas num quadro de responsabilidade social, estas bolsas representam um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituírem uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos.