Cerca de 2 mil visitantes participaram nos Dias Abertos da UAlg

Durante dois dias, de 18 a 19 de abril, a Universidade do Algarve voltou a “abrir as suas portas” a cerca de 2 mil visitantes, incluindo alunos e professores, para mais uma edição dos Dias Abertos.

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 2023/2024 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg, os Dias Abertos apresentaram um programa variado, que contemplou várias atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e lúdico. Todas as iniciativas foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do ensino básico e secundário em Portugal.

Nestes dias abertos participaram alunos oriundos de escolas de todos os concelhos do Algarve, Alto e Baixo Alentejo e de outras escolas de vários pontos do País.

Os espaços, habitualmente dedicados às aulas e à investigação, estiveram durante dois dias repletos de atividades preparadas para os alunos que se deslocaram à Universidade. Foram muitos os docentes, mas também os estudantes da UAlg que colaboraram nesta iniciativa, esclarecendo os visitantes sobre as decisões futuras. Todavia, se é importante realçar o interesse dos visitantes pelos Dias Abertos, também é essencial realçar a envolvência dos estudantes da UAlg nesta iniciativa para acolher da melhor forma os futuros universitários.

Com mais de uma centena de atividades, distribuídas pelos dois campi (Penha e Gambelas), os visitantes usufruíram de visitas guiadas às unidades orgânicas, departamentos e laboratórios, onde puderam realizar atividades, esclarecer dúvidas, fazer ciência, conhecer o dia a dia da UAlg e interagir com docentes, investigadores, alunos e funcionários.

O programa disponibilizou ainda a todos os alunos palestras, workshops, exposições e atividades desportivas.

A iniciativa, dirigida a professores e estudantes, do 9º ao 12ºano, procurou ainda envolver outros agentes educativos e encarregados de educação.