Concerto de Verão pela Orquestra Clássica do Sul realiza-se na UAlg

O Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas, acolhe, no dia 11 de junho, pelas 21h30, o Concerto de Verão da UAlg dedicado a Mendelssohn – entre o Sagrado e o Profano, interpretado pela Orquestra Clássica do Sul (OCS).

A inequívoca expressão da profunda sensibilidade estética e elevada espiritualidade musical de Mendelssohn poderão ser apreciadas no programa deste concerto – a sua primeira sinfonia e o Psalm 42, para orquestra, coro e soprano solo.

A Orquestra contará com a presença da soprano Ana Madalena Moreira e com o Coro Participativo da OCS, sob a direção do maestro convidado Vasco Pearce Azevedo. Rui Baeta será o coordenador e preparador vocal.

A iniciativa é de entrada livre, mas sujeita à lotação da sala.

