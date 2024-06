Curso Técnico Superior Profissional em Design de Interiores integra a nova aposta da UAlg

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Design de Interiores passa a integrar a nova oferta da UAlg para o ano letivo 2024/25. Além dos CTeSP em Gastronomia e Inovação Alimentar e em Termalismo e Bem-Estar, a UAlg volta a apostar na abertura destes cursos no Campus de Portimão com o CTeSP em Sistemas e Tecnologias de Informação.

As candidaturas online já estão a decorrer, de 17 de junho a 12 de agosto (1ª fase) e de 16 a 20 de setembro (2ª fase).

O CTeSP em Design de Interiores pretende formar profissionais capazes de desenvolver projetos de design de interiores, incluindo as suas componentes técnicas e artísticas, de forma individual ou integrados em equipas de desenvolvimento multidisciplinar. O design de interiores engloba todos os processos de criação, investigação, desenvolvimento, projeto e assistência à execução de espaços interiores e a sua articulação com o mobiliário promovendo a intervenção qualificada nas áreas de habitação, trabalho e lazer, respondendo às diversas necessidades dos seus utilizadores.

Neste curso irão ser adquiridos, criados e promovidos projetos na área do design de interiores, através da formação adquirida com base em conceitos teóricos e práticos para a conceptualização e execução de espaços e a sua relação e diálogo com o ser humano.

A par de todas as competências técnicas e conceptuais, este curso promove a participação dos estudantes alunos em feiras e atividades profissionais nesta área, ampliando o conhecimento e o networking com especialistas nas áreas do design, arquitetura e construção.

Refira-se que a nova aposta da UAlg integra ainda o CTeSP em Gastronomia e Inovação Alimentar, que visa criar profissionais capazes de conceber, organizar e executar as atividades de preparação e confeção de alimentos e bebidas, acompanhando as tendências de evolução da tecnologia e design/criatividade ao nível da cozinha, pastelaria e gastronomia, respeitando os princípios da sazonalidade, sustentabilidade, nutrição e higiene e segurança alimentar.

Para este ano letivo, também a Escola Superior de Saúde aposta num CTeSP em Termalismo e Bem-Estar que pretende contribuir para a formação e capacitação de jovens na aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências em: técnicas termais, de massagem, estética e bem-estar, promoção de estilos de vida saudáveis, gestão de sinais e sintomas face aos tratamentos, higienização dos espaços e equipamentos, elaboração de registos, procedimentos e técnicas adequadas de primeiros socorros e espírito empreendedor nas respostas às necessidades das pessoas que frequentam estâncias termais e de SPA.

De salientar que a UAlg volta a apostar na abertura destes cursos no Campus de Portimão com o CTeSP em Sistemas e Tecnologias de Informação, já no próximo ano letivo. Este curso foca-se na recente evolução do setor das TIC em Portugal e visa criar profissionais com uma formação técnica de base nas áreas das tecnologias e sistemas de informação com uma forte componente na área da gestão e de business intelligence.