Décima edição das Bolsas de Excelência distinguiu mais 63 estudantes da UAlg

Esta iniciativa "valoriza o mérito e promove o sucesso académico"

Iris Moreira

foi uma das estudantes contempladas. Tem 19 anos e veio do Externato Cooperativo da Benedita. Ingressou na Universidade do Algarve em Ciências Biomédicas, com uma média superior a 18 valores. Nesta cerimónia, discursou em representação dos alunos premiados. Em relação à escolha da universidade, a aluna explica: “Na minha fase de candidatura, considerei este curso porque, para mim, a investigação na área da saúde é muito cativante, mas foi na UAlg que achei o plano curricular que mais ia ao encontro dos meus interesses académicos e saídas profissionais, para além de esta ser uma instituição de referência”. Iris Moreira salientou ainda a importância do tecido empresarial e de outras entidades se associarem a esta iniciativa, “uma vez que valoriza o mérito, e, com isso, promove o sucesso académico”. Na sua opinião, “esta iniciativa é uma aposta nos alunos para que, independentemente da situação financeira, possam colocar em prática as suas capacidades, investindo nos próximos profissionais de excelência e promovendo, assim, o bem-estar desta e das próximas gerações”. No final da sua intervenção, lembrou ainda que “o conhecimento é das ferramentas mais valiosas que temos, e, por isso, acredito que todos os que estão aqui dão o seu melhor, porque com trabalho podemos alcançar todos os nossos objetivos”.

"Através das qualificações podemos construir melhores sociedades”

A terminar, Paulo Águas dirigiu uma palavra de agradecimento às empresas, que desde a primeira edição apoiaram este projeto, permitindo que, pelo décimo ano consecutivo, tenha sido possível a entrega das bolsas de excelência. Em jeito de balanço, o reitor lembrou que as 455 bolsas atribuídas nestas dez edições tiveram origem em 82 escolas ou agrupamentos. Embora cerca de 60% dos jovens que ingressam na UAlg através do Concurso Nacional de Acesso sejam do Algarve, nesta edição verificou-se um aumento do número de escolas premiadas fora do Algarve (15 escolas), face ao número de escolas da região (13 escolas).

Dirigindo-se aos alunos, Paulo Águas lançou a pergunta “Porquê estudar?” e deu a resposta: “Porque através das qualificações podemos construir melhores sociedades”, acrescentando “é isso que nos move”. O reitor lembrou ainda que graças ao facto de as famílias reconhecerem que é importante que os seus filhos estudem, e terem vindo a apostar na sua qualificação, todos irão beneficiar e usufruir de um País melhor, mais competitivo e capaz de criar mais riqueza.

Com o objetivo de consciencializar as novas gerações para a proteção da Ria Formosa e dos seus Cavalos-Marinhos, foi ainda atribuído o Prémio Galope, a dois alunos finalistas de Biologia Marinha, no valor de 400 euros cada. O Projeto Galope nasceu da intenção da Associação Talentos Unidos se juntar a esta causa e contemplou a edição de um livro bilíngue para crianças, financiada pela Direção Regional de Cultura do Algarve e apoiada pela Universidade do Algarve e pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR), com a colaboração de diversos voluntários.

Esta iniciativa das Bolsas de Excelência, inserida num quadro de responsabilidade social, representa um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituir uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos.