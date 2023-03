Dias Abertos da UAlg já têm data marcada e inscrições a decorrer

A Universidade do Algarve promove anualmente os Dias Abertos, direcionados a alunos do 9º ao 12º ano. Este ano volta a “abrir as suas portas” nos dias 18 e 19 de abril e as inscrições já estão a decorrer até ao dia 31 março.

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 2023/2024 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg, os Dias Abertos apresentam um programa variado, que contempla várias atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e lúdico.

Com mais de uma centena de atividades, distribuídas pelos dois campi (Penha e Gambelas), os visitantes poderão usufruir de visitas guiadas aos departamentos e laboratórios, onde também poderão realizar atividades, esclarecer dúvidas, fazer ciência, conhecer o dia a dia da UAlg e interagir com docentes, investigadores, alunos e funcionários.

O programa disponibiliza ainda a todos os alunos palestras, workshops, exposições e atividades desportivas.

A iniciativa destina-se a estudantes e professores, mas também a outros agentes educativos, procurando incluir ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

As inscrições são efetuadas exclusivamente online, até dia 31 de março.

Pode consultar mais informações, programa e inscrições aqui