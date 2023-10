Diplomados pela Universidade do Algarve apresentam uma boa inserção no mercado de trabalho

O acompanhamento dos diplomados pela UAlg e a análise da informação relativa à sua empregabilidade, ou seja, à sua situação profissional, são instrumentos fundamentais para a melhoria da qualidade da formação. De acordo com os dados do último relatório verifica-se que os diplomados da Universidade do Algarve apresentam uma boa inserção no mercado de trabalho, com apenas 2,9% em situação de desemprego.

O inquérito aplicado aos diplomados do ano letivo 2020/2021 teve uma taxa de resposta (71,1%), o que permite considerar que os resultados são sólidos e representativos da realidade.

Em relação ao relatório anterior, verificou-se uma descida de 1,2 pontos percentuais, na percentagem de diplomados sem emprego. De notar que este é um indicador que tem vindo a mostrar uma tendência de descida.

A maior parte dos diplomados indica que a formação que receberam está de acordo com as funções que desempenham, o que mostra que o emprego é maioritariamente na área de formação, o que de resto se tem verificado nos relatórios anteriores.

Dos inquiridos que não prosseguiram estudos, 20,6% já trabalhava quanto terminou o curso, 56,3% estavam a trabalhar até 3 meses após concluir o curso e 9,2% até 1 ano.

Em termos das condições de emprego verifica-se que predomina o vínculo de contrato de trabalho sem termo (36,0%), sendo seguido pelo regime a contrato a termo certo com 32,0%. Os principais empregadores são empresas privadas (70,1%), de grande dimensão (33,6%) sendo que a maior parte dos diplomados reside e trabalha na região do Algarve (64,3%).

Por último, há a registar que 26,4% dos diplomados decidiram aprofundar os seus estudos e deram continuidade à sua formação, sendo que 55,8% frequentam a Universidade do Algarve, na sua maioria em cursos do 2º ciclo.