Docente da UAlg nomeado “Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres” pelo Governo da República Francesa

O Governo da República Francesa, por despacho da ministra da Cultura, Rima Abdul Malak, nomeou Manuel Célio Conceição, docente da Universidade do Algarve, “Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres”.

A atribuição desta distinção é atribuída, segundo o mesmo despacho, a personalidades que se distinguem pela sua atividade nos domínios da cultura e da comunicação e pela contribuição para a promoção das Artes e das Letras em França e no mundo.

A atividade de Manuel Célio Conceição, com grande projeção internacional na investigação, na formação e na transferência de conhecimento, centra-se na área das ciências da linguagem, em particular nos domínios da diversidade linguística e cultural, do multilinguismo e das políticas linguísticas e da comunicação de ciência, área em que coordena uma tarefa específica na Aliança da Universidade Europeia dos Mares (EA-EU), um consórcio formado por nove universidades.

Recorde-se que Manuel Célio Conceição já tinha sido distinguido com o grau inferior desta Ordem Honorífica (Chevalier) em 2013.

A cerimónia de aposição das insígnias ocorrerá no início de 2024