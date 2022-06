Docente da UAlg profere Última Lição sobre “O Melhoramento de Plantas na Agricultura Moderna”

José Leitão, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia, irá proferir a sua Última Lição, intitulada “O Melhoramento de Plantas na Agricultura Moderna”, no dia 24 de junho, pelas 15h00, no Auditório Verde, Edifício 8, no Campus de Gambelas.

Nesta lição, após uma breve introdução ao aparecimento da Agricultura e à sua relação umbilical com o Melhoramento de Plantas, é analisado o papel deste último no desenvolvimento da Agricultura Moderna. No seguimento de breve referência aos momentos mais relevantes, e aos avanços científicos e tecnológicos mais marcantes na evolução do Melhoramento de Plantas, José Leitão fará uma descrição sumária da contribuição da Universidade do Algarve para o desenvolvimento desta prática científica.

José Leitão, nasceu em Braga, a 24 de junho de 1952. Terminou o ensino secundário em Nampula, Moçambique. Licenciado em Agronomia pela Universidade Agrária, Bulgária. Ph.D pela Academia de Ciências do mesmo país e Doutor pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Doutor Honoris Causa pela Universidade onde se licenciou. Professor Auxiliar (1989), Professor Associado (1996), Professor Associado com Agregação (2000) e Professor Catedrático (2003) na Universidade do Algarve, onde cria laboratório na área da Genómica. Exerceu os cargos de diretor de Faculdade e de Departamento, e de presidente de Conselho Científico. Investigador visitante nas Universidades de Mainz (Alemanha) e PennState, Stanford, Georgia e Arizona (EUA). Orientou vários alunos estagiários, de mestrado e doutoramento. Publicou mais de 70 artigos, e apresentou aproximadamente 200 comunicações orais e em painel. Foi investigador principal de vários projetos de investigação. Presidiu a três eventos científicos internacionais.