Elvira Fortunado inaugura obras de requalificação da residência universitária do Ferragial

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, inaugurou as obras de requalificação da Residência Universitária do Ferragial, lotes 16 e 17, na Rua Dona Teresa Ramalho Ortigão nº 79 e 81, em Faro, no dia 19 de março.

Além da ministra e do reitor da UAlg, Paulo Águas, a inauguração contou ainda com a presença do secretário de estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, da diretora geral da Agência Nacional Erasmus+, Ana Cristina Perdigão, do vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, do presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Pina, e do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário.

Elvira Fortunato visitou um dos apartamentos da Residência e conversou com alguns estudantes. Ficou ainda a conhecer detalhadamente as intervenções efetuadas, através das explicações da equipa técnica também presente.

Investimento ronda os 3,5 milhões de euros

Recorde-se que a Universidade do Algarve efetuou, até ao momento, um conjunto de reformulações em três residências universitárias, cujo investimento total ronda os 3,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em cerca de 70%.

Além do reforço estrutural, estas intervenções incidiram, sobretudo, ao nível da segurança contra incêndios, comportamento térmico e aumento da eficiência energética, conciliando os objetivos de uma gestão racional do consumo de energia, de acordo com os princípios de eficiência energética, com a garantia de conforto e salubridade do edifício.

As instalações sanitárias das três residências também foram contempladas nesta remodelação. De forma a promover a eficiência hídrica, a UAlg, para além da intervenção em toda a rede de adução de água e rede de drenagem de águas residuais, substituiu os dispositivos de uso de água por outros mais eficientes.

Todas as intervenções de renovação dos edifícios integram a preocupação de uma adequada preservação e valorização da preexistência, bem como a sua conjugação com a melhoria das condições de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A melhoria da qualidade de vida e da habitabilidade estiveram sempre subjacentes a todas as intervenções, que também tiveram em consideração uma relação custo-benefício, no curto e longo prazo.

Em termos de sustentabilidade social, um dos objetivos é não só promover o respeito pela individualidade de cada residente, mas também a convivência entre si, com a adoção de espaços partilhados, como a existência de sala de convívio, de estudo e sala de refeições, promovendo a vivência em comum.

Mais alojamento na UAlg: serão requalificadas mais três residências e construídas duas

Com o intuito de continuar a apostar numa resposta integrada e de longo prazo aos estudantes do ensino superior que se encontram deslocados do local da sua residência, a UAlg irá ainda este ano requalificar mais uma residência universitária (Penha), cuja renovação se inicia no próximo mês de maio e que se prevê estar terminada em outubro. Já no próximo ano, serão também requalificadas as residências de Berlim, em Faro, e o Lote O, em Gambelas, com a previsão de estarem terminadas em fevereiro e agosto, respetivamente.