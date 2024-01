Elvira Fortunato inaugura obras de requalificação de Residência Universitária da UAlg

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, vai inaugurar as obras de requalificação da Residência Universitária Lote E, na Rua das Hortências, em Gambelas, no dia 12 de janeiro, pelas 17h00.

Está ainda prevista a visita a um dos apartamentos da Residência e uma possível conversa com alguns estudantes.

Seguidamente, às 18h30, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, Campus de Gambelas, Elvira Fortunato preside a sessão de encerramento do congresso que marca o início da estratégia de internacionalização da Universidade Europeia dos Mares.

Investimento total ronda os 3,5 milhões de euros

Recorde-se que a Universidade do Algarve efetuou um conjunto de reformulações em três residências universitárias, cujo investimento total ronda os 3,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em cerca de 70%.

Além do reforço estrutural, estas intervenções incidiram, sobretudo, ao nível da segurança contra incêndios, comportamento térmico e aumento da eficiência energética, conciliando os objetivos de uma gestão racional do consumo de energia, de acordo com os princípios de eficiência energética, com a garantia de conforto e salubridade do edifício.

As instalações sanitárias das três residências também foram contempladas nesta remodelação. De forma a promover a eficiência hídrica, a UAlg, para além da intervenção em toda a rede de adução de água e rede de drenagem de águas residuais, substituiu os dispositivos de uso de água por outros mais eficientes.

Todas as intervenções de renovação dos edifícios integram a preocupação de uma adequada preservação e valorização da preexistência, bem como a sua conjugação com a melhoria das condições de bem-estar e qualidade de vida dos residentes. A melhoria da qualidade de vida e da habitabilidade estiveram sempre subjacentes a todas as intervenções, que também tiveram em consideração uma relação custo-benefício, no curto e longo prazo.

Em termos de sustentabilidade social, um dos objetivos é não só promover o respeito pela individualidade de cada residente, mas também a convivência entre si, com a adoção de espaços partilhados, como a existência de sala de convívio, de estudo e sala de refeições, promovendo a vivência em comum.

Lançado concurso público internacional para renovação de mais uma residência universitária

Com vista a continuar a providenciar alojamento de qualidade, a preços acessíveis, garantindo elevados padrões de bem-estar, a Universidade do Algarve lançou recentemente um concurso público internacional para uma empreitada de renovação de mais uma residência universitária, a da Penha, em Faro. O investimento previsto para esta obra é superior a 1,4 milhões de euros.

As intervenções já levadas a cabo incidiram sobre 237 camas e o concurso internacional para a residência da Penha contemplará mais 102 camas. A UAlg pretende continuar a apostar numa resposta integrada e de longo prazo aos estudantes do ensino superior que se encontram deslocados do local da sua residência.