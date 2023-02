Embaixadora da África do Sul em Portugal visitou a UAlg

A Embaixadora da África do Sul em Portugal, Mmamokwena Gaoretelelwe, visitou a Universidade do Algarve, no dia 16 de fevereiro.

A Embaixadora reuniu-se com membros da equipa reitoral, do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) e do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) para analisar novas formas de aumentar as relações bilaterais entre a UAlg e instituições de ensino superior de África do Sul.

A cooperação entre UAlg e as Universidades África do Sul aumentou acentuadamente desde 2018. Reflexo desta colaboração são os cerca de 170 artigos científicos em coautoria, nas áreas das Ciências do Mar, Turismo e Arqueologia.

Importa dizer que são ainda poucos os estudantes (6) de nacionalidade sul-africana que frequentam graus na Universidade do Algarve. Um dos pontos discutidos na reunião foi o aumento deste número, através de protocolos com universidades especificas, e o agendamento de visitas destas universidades à UAlg, durante o corrente ano.