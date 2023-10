Equipa UAlg 2023/2024 já está disponível com novas palestras para o ensino básico e secundário

A Universidade do Algarve, com o objetivo de continuar a reforçar as relações entre o ensino superior e os ensinos básico e secundário, lançou mais uma edição da Equipa UAlg, em formato presencial e online. A edição de 2023/2024 conta com novas palestras e outras ações, gratuitas e informais, tendo em conta as necessidades dos alunos.

A Equipa UAlg é uma iniciativa da Universidade do Algarve que, além de permitir estreitar relações, pretende proporcionar a alunos e professores das escolas básicas e secundárias um conhecimento aprofundado em áreas científicas diversificadas e sensibilizar para a importância do ingresso no ensino superior.

A edição de 2023/2024 conta com um total de 156 palestras, que se distribuem por 20 áreas científicas, das quais 31 integram pela primeira vez o catálogo de oferta.

Realizadas maioritariamente por docentes e investigadores da UAlg, as palestras poderão ser integradas nos programas das disciplinas e das atividades previstas pelas escolas. Os temas são definidos consoante a faixa etária e o nível de formação dos destinatários.

As palestras decorrem preferencialmente nas Escolas ou na Universidade. No entanto, continua a existir a hipótese de realizar palestras online.

No ano letivo transato realizaram-se 110 palestras, envolvendo 4100 alunos e professores de escolas secundárias, o que mostra claramente a importância desta iniciativa de extensão da UAlg à comunidade.

A “Equipa UAlg” divide-se em três categorias

“Decide por ti: escolhe a UAlg”, que consiste em sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa da UAlg. Nesta categoria, destaca-se a palestra intitulada “Sou aluno de um curso profissional e vou para a universidade!”. Trata-se de uma sessão de esclarecimento sobre os concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados; os procedimentos e outras informações relevantes sobre o acesso às licenciaturas e CTESP.

Na categoria “A Universidade vai à Escola” são disponibilizadas atividades e palestras asseguradas por um docente da UAlg, quer online, quer presencialmente.

“A Escola vem à UAlg” traduz-se num conjunto de ações que decorrem nas instalações da Universidade.

Além da oferta apresentada, existe ainda a possibilidade de organizar outras iniciativas, como visitas ou atividades específicas de acordo com as necessidades de cada grupo/turma.

Podes consultar o catálogo e inscrições aqui