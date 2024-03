Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da “Corrida e caminhada inclusiva da UAlg”

O Campus da Penha da Universidade do Algarve acolhe, no dia 1 de abril, entre as 10h00 e as 13h00, a segunda edição da “Corrida e Caminhada Inclusiva da UAlg”.

A iniciativa, de carácter solidário, surge no âmbito da Universidade Europeia dos Mares (SEA-EU), um consórcio composto por nove universidades europeias, que a UAlg também integra.

Neste evento, os participantes podem optar por correr e/ou caminhar. Os quilómetros percorridos serão convertidos em donativos para as Associações beneficiárias da aliança SEA-EU, através da aplicação STRAVA.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória:

https://www.ualg.pt/webform/2a-corridacaminhada-inclusiva-ualg-alliance-sea-eu

Alerta-se ainda para a necessidade de ter um smartphone, descarregar a aplicação STRAVA (gratuita e disponível em https://www.strava.com) e de seguida selecionar a atividade 2ª Corrida e Caminhada Inclusiva da UALG.

Após o registo e instalação da aplicação deve aceder-se ao link https://www.strava.com/clubs/SEA-EU e aderir ao clube – La Solidaire de Brest SEA-EU 2023, o que permitirá registar o número de quilómetros percorridos.

Esta iniciativa é organizada pelo Gabinete de Desporto da AAUAlg, em parceria com o curso de licenciatura em Desporto da UAlg.

Contatos:

Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg, desporto@aaualg.pt ou +351 289 888 444