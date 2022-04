Estudantes da UAlg conquistam ouro e bronze no Campeonato Nacional Universitário de Judo

O Campeonato Nacional Universitário de Judo, que decorreu no dia 2 de abril, no Pavilhão Portugal Cultura e Recreio, no Seixal, contou com cinco atletas-estudantes da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). Daniel Jesus conquistou a medalha de ouro, sagrando-se Campeão Nacional Universitário na categoria de -60 Kg, e Tomás Góis, a medalha de Bronze na categoria -73 Kg.

A atleta Maria Sena alcançou o 4º lugar na categoria -57 Kg, enquanto João Homem e Isabelle Macedo não conseguiram classificar-se para a fase decisiva das suas categorias.

Distribuídos por 12 categorias, participaram neste campeonato cerca de 80 estudantes-atletas.

A UAlg parabeniza os atletas-estudantes medalhados, todos os atletas-estudantes da modalidade de Judo e os respetivos treinadores.