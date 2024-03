Estudantes procuram oportunidades e contactam com o mercado de trabalho na “UAlg Careers Fair”

Cerca de 70 empresas marcaram presença na 9ª edição da “UAlg Careers Fair”, que decorreu dia 13 de março, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

A iniciativa, cuja 1.ª edição se realizou em 2016, tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional. A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair seja um evento de referência e continue a contribuir para a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Ilda Pedro, coordenadora do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais da UAlg, que promove a iniciativa, considera que esta feira de emprego é uma excelente oportunidade, quer para alunos, quer para as próprias empresas. Por um lado, “o objetivo da feira é oferecer aos alunos e diplomados pela UAlg oportunidades de emprego e/ou estágio e questionar sobre as ofertas disponíveis em cada empresa, bem como delinear o futuro profissional, tendo em conta um leque mais diversificado de opções”. Por outro, “as empresas também precisam desta oportunidade para se apresentarem e divulgarem as ofertas disponíveis junto dos estudantes da Universidade do Algarve, conseguindo, assim, profissionais qualificados”, refere.

Inês Silva é licenciada em Gestão pela Universidade do Algarve. No ano transato participou na organização desta iniciativa enquanto aluna, o que lhe permitiu conhecer algumas empresas. Desse contacto, surgiu a possibilidade de realizar um estágio curricular e, passado um ano, já integra a empresa onde realizou o estágio. “Estou na empresa até hoje e agora estou na “UAlg Careers Fair” a representá-la”. Considera que “esta é uma excelente iniciativa, quer para conseguir uma vaga para realizar estágios ou empregos de verão, quer para estabelecer um contacto com o que poderá ser o mercado de trabalho”.

O mesmo aconteceu com Luis Capdeville, também licenciado em Gestão. Em 2023 participou na “UAlg Careers Fair” enquanto aluno, à procura de um estágio. Encara esta iniciativa como “uma oportunidade que os alunos têm de poder contactar com funcionários que ocupam cargos importantes dentro das empresas, com os quais não é fácil contactar no dia a dia, e que nesta feira estão disponíveis para clarificar ideias ou questões que os alunos possam ter”. Luis Capdeville também prosseguiu o seu percurso profissional na empresa onde realizou o estágio.

Depois de terminada a licenciatura em Design de Comunicação, recentemente, Daniela Alves já visitou várias empresas nesta feira. Pretende realizar um estágio profissional para colocar em prática o que aprendeu na licenciatura. “Para quem pretende contactar com o mercado de trabalho, esta é uma excelente iniciativa”, concretiza.

Recorde-se que as edições anteriores da “UAlg Careers Fair” já contaram com a participação de várias dezenas de empresas, não só de âmbito regional, mas também nacional e internacional