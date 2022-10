Faro já tem monumento de homenagem ao estudante

Peça escultórica criada por coletivo de artistas foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 21 de outubro, junto à “Rotunda do Hospital”

A cidade de Faro já conta com um monumento de homenagem aos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg).

A peça, situada no gaveto da rua Leão Penedo com a Estrada da Penha, junto à “rotunda do Hospital”, foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 21 de outubro, tendo contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, o reitor da UAlg, Paulo Águas, do presidente da Associação Académica da UAlg, Fábio Zacarias, e de um dos criadores da obra, o artsta Pedro Cabral Santo, também diretor do curso de Artes Visuais da UAlg.

Esta peça escultórica resulta de um concurso público de ideias, lançado pelo Município de Faro, Universidade do Algarve e Associação Académica da UAlg em janeiro de 2020, para a criação de uma obra de arte para o espaço público de reconhecimento aos jovens que há mais de 40 anos vivem, convivem e contribuem para o progresso da cidade e da região.

De 12 propostas a concurso, o júri decidiu por unanimidade declarar vencedor o trabalho concebido por Pedro Cabral Santo, Nuno Esteves da Silva e Sérgio Vicente. Esta peça escultórica inspirada é inspirada na obra de Botticelli e representa 14 livros, sete com os saberes clássicos.

“O que fizemos foi produzir uma coluna de livros, são 14 volumes com as artes abrangentes que fazem parte dos saberes clássicos que norteiam o ensino universitário. O livro foi uma metáfora já muitas vezes utilizada, mas foi a que nos pareceu mais adequada”, explicou o artista Pedro Cabral Santo.

Já o Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, salientou a importância da Universidade para o desenvolvimento e afirmação da cidade e da região. “Faro vive muito a sua Universidade, que além da componente académica, tem também um lado cultural, social e económico muito importante. Não consigo imaginar como seria Faro sem a UAlg nem consigo imaginar sequer como seria a região. Todo o conhecimento que temos é produto interno do Algarve e a UAlg é, sem sombra de dúvidas, a entidade que mais contribuiu para o desenvolvimento da região, há mais de 40 anos, em todos os campos”, referiu.

“Esta é, por isso, uma homenagem merecida. Estamos a chamar a atenção para os alunos, mas esta é uma homenagem a toda a academia, nomeadamente técnicos, funcionários, professores, toda a comunidade académica”, concluiu Rogério Bacalhau.