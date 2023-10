H2O & Sustainability Summit 2023 decorre dia 19 e 20 na UAlg

A H2O & SUSTAINABILITY SUMMIT 2023, que encerra a edição anual do H2O & Sustainability Innovation HUB, terá lugar na Universidade do Algarve e no UALG TEC CAMPUS, nos dias 19 e 20 de outubro de 2023.

Este evento, que se foca na inovação nas áreas da Água, Sustentabilidade e Economia Circular, contará com uma conferência, na qual oradores nacionais e internacionais abordarão aspetos críticos, ligados à inovação, Tecnologia e dados, Transformação Digital, Internet das Coisas, Data Science, Inteligência artificial e Machine Learning, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Metaverso, entre outros. Juntar-se-ão Universidades e Centros de Investigação, Municípios, empresas/organizações e STARTUPS de diversas países e regiões, promovendo a partilha de conhecimento científico, networking e oportunidades de negócio.

Para além da conferência, terá lugar um fair event, nas instalações do UALG TEC CAMPUS, um espaço para que empresas, organizações, universidades, centros de investigação e STARTUPS possam apresentar as suas soluções e tecnologias inovadoras aos participantes.

Importa realçar, que esta iniciativa, resultado da instalação deste ecossistema, é de grande importância para a região, considerando que as questões e as medidas face às alterações climáticas se tornam, cada vez mais, prementes. Estabelecer uma rede de parceiros, de empresários e de investigadores que possam colaborar no desenvolvimento de soluções para a região, é um importante passo, para que, trabalhando em rede, se possam encontrar caminhos comuns de sustentabilidade.

Nesse sentido e com esse espírito, o Município de Faro formalizou um Acordo de Parceria Técnico-Científico, como parceiro de referência do ecossistema de inovação H2O & Sustainability Innovation HUB HUB e Grupo de Trabalho, desejando que estas conexões se estendam a toda a região. Para além disso, tem tomado várias medidas, como, por exemplo, a elaboração e implementação do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas (PAAC). Mas não é a única medida em curso, como explica a Vereadora Sophie Matias, responsável pelo pelouro ligado a estas temáticas: “Estamos a investir fortemente em soluções relacionadas com a poupança energética e de água, com a mobilidade suave e, sobretudo, com a educação e sensibilização da população para a necessidade da descarbonização e diminuição da pegada ecológica”. E acrescenta: “A sustentabilidade é uma preocupação do quotidiano”.

Recordamos que o H2O & Sustainability Innovation HUB é um ACELERADOR de inovação para o Setor da ÁGUA e SUSTENTABILIDADE, envolvendo Universidades, Centros de Investigação, Municípios, Instituições, Empresas de referência e STARTUPS, que procura tornar-se o principal HUB de inovação a nível europeu para as temáticas relacionadas com as suas áreas de trabalho. O projeto iniciou no primeiro semestre de 2023 e neste momento conta já com a participação de: 47 universidades e centros de investigação; 48 STARTUPS pioneiras; e 17 países participantes.

Para mais informação sobre o H2O & Sustainability Innovation HUB e sobre como adquirir bilhetes para a Summit, visite https://www.h2o-sustainability-hub.com/