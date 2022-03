III Jornadas do Teatro do Oprimido

A Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve recebe, nos dias 28 e 29 de abril, as III Jornadas de Teatro do Oprimido.

As linhas orientadoras deste ano são: O Teatro como uma ética do ser / o Teatro como cidadania / Teatro e educação/ Teatro- transformação- empoderamento.

O objetivo destas Jornadas é a apresentação de várias experiências pedagógico artísticas que através de uma linguagem teatral, que produz participação e um diálogo horizontal entre pessoas, independentemente da sua etnia, género, credo, classe, orientação sexual, necessidades educativas nos alerta para a passividade com que se aceita e se conhece o mundo. Pretende-se assim agitar públicos e promover acima de tudo reflexão e questionamento através da maravilhosa linguagem metafórica que é o teatro e encontrar formas alternativas de sermos, de fazermos e de aprendermos e por isso vamos com certeza questionar um status quo; transgredir cânones sociais, culturais, educativos, teatrais, políticos, geográficos e económicos.

Com as III Jornadas procura-se uma vez mais sedimentar parcerias, redes de experiências teatrais participativas, contatos com pessoas, que através do debate procuram transformar o mundo num lugar mais justo e equitativo.

Esta é uma oportunidade poder participar e tornar-se espetador nas peças de Teatro – Fórum, que serão apresentadas por vários grupos de Faro e de Lisboa.

O evento é gratuito e confere certificado de participação, mediante inscrição aqui.