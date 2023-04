Investigador da UAlg apresenta “Culatra2030” na “Ocean Week” em Bergen

A convite da Secretaria Geral do Ambiente/Ministério do Ambiente e Ação Climática, André Pacheco, investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), vai integrar uma delegação de Portugal à Noruega para participar na Ocean Week, que decorre de 15 a 21 de abril, em Bergen, onde irá apresentar a iniciativa Culatra 2030 – Comunidade de Energia Sustentável.

Neste âmbito, a visita da delegação de Portugal à Noruega pretende dar a conhecer a cooperação bilateral em curso entre estes dois países no que se refere ao oceano azul e sustentável, assim como discutir as sinergias com as áreas de crescimento azul e ambiente e identificar boas práticas e oportunidades para cooperação futura.

Um dos pontos altos da iniciativa decorreu a 15 de abril, com o regresso do veleiro norueguês Statsraad Lehmkuhl a Bergen, depois de, em agosto de 2021, ter iniciado uma viagem de circunavegação de 20 meses ao redor do planeta – a One Ocean Expedition. Este regresso marcou o início da The One Ocean Week – uma semana repleta de conferências, workshops e atividades relacionadas com o Mar, investigação marinha e oceanos sustentáveis.

Durante esta Expedição Oceânica, o Statsraad Lehmkuhl fez duas escalas em Portugal. De referir que Portugal e a Noruega partilham uma longa história e uma forte ligação ao oceano.

A One Ocean Expedition faz parte da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável da ONU. O principal objetivo foi chamar a atenção e partilhar conhecimento sobre o papel crucial do oceano para o desenvolvimento sustentável numa perspetiva global. Durante a expedição, o veleiro de 108 anos serviu como universidade flutuante. Statsraad Lehmkuhl é, assim, um símbolo e um embaixador para um oceano sustentável. A expedição recebeu grande atenção internacional e o navio foi visitado por chefes de estado e diplomatas de todos os países que o navio visitou.

O projeto Culatra 2030 será apresentado no dia 18 abril, entre as 12h00 e as 13h00, num painel dedicado às “Sinergias entre Crescimento Azul e Ambiente – Um caminho comum para o Pacto Ecológico Europeu”. Este projeto é coordenado pela Universidade do Algarve, em parceria com a Associação de Moradores da Ilha da Culatra, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) e o Município de Faro. O CULATRA 2030 foi selecionado pela Comissão Europeia como a iniciativa exemplo da estratégia de especialização inteligente no Algarve.