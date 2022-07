Investigador da UAlg distinguido na Alemanha com prémio para melhor tese de doutoramento

David Brito, investigador do Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) da Universidade do Algarve, foi distinguido com o prémio “Foundation BrainAid IZN Dissertation Award 2022”, atribuído pela Foundation BrainAid (Heidelberg, Alemanha) à melhor tese de doutoramento. A cerimónia de entrega do prémio ocorreu no passado dia 19 de julho, em Kloster Schöntal, na Alemanha.

O prémio visa distinguir o melhor trabalho de investigação elaborado no âmbito de um consórcio de 59 laboratórios nas universidades de Heidelberg e Mannheim, Max Planck Institute for Medical Research e DKFZ – O Interdisciplinary Center for Neurosciences (IZN).

A sua tese de doutoramento, intitulada “Mecanismos moleculares de formação e persistência da memória no cérebro adulto e envelhecido”, permitiu a identificação de três proteínas envolvidas em processos moleculares de memória, que poderão ser relevantes em contexto fisiológico e no envelhecimento, mas também em doenças neurológicas como Perturbação de Stress Pós-Traumático e Síndrome de Rett.