Iris Silva e Paulo Almeida são os premiados da 7ª edição do Prémio Carreira Alumni UAlg

A Universidade do Algarve promoveu pelo sétimo ano consecutivo o Prémio Carreira Alumni. Nesta edição, os premiados são Iris Silva e Paulo Almeida, que foram ser distinguidos numa cerimónia pública, no dia 3 de fevereiro, às 17h00, no Anfiteatro Teresa Gamito (edifício 1), no Campus de Gambelas.

O Prémio Carreira Alumni visa homenagear e distinguir, anualmente, um graduado pela UAlg, que no decorrer da sua carreira apresente comprovada relevância no desenvolvimento da sociedade ou no reconhecimento da qualidade de ensino da Instituição.

São elegíveis todos os diplomados pela UAlg, com os graus de licenciatura, mestrado ou doutoramento, com conclusão da primeira formação há 10 ou mais anos, que não tenham vínculo contratual com a Universidade.

“O conhecimento que adquiriu em Biomedicina na UAlg foi determinante para o seu trabalho como investigadora”

Natural de Tavira, Iris Silva concluiu a licenciatura em Ciências Biomédicas em 2009, na UAlg, onde também realizou o mestrado e doutoramento, ambos em Ciências Biomédicas. O doutoramento foi realizado numa colaboração com o Centro Hospitalar Universitário de Laval, no Quebéc. Sublinha que “a decisão de continuar o seu percurso académico na UAlg, se prendeu fortemente, com o reconhecimento de existirem na Academia as condições ideais para o seu caminho como investigadora”.

Considera que o conhecimento que adquiriu em Biomedicina na UAlg foi determinante para o seu trabalho como investigadora no centro de investigação BioISI, na Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa, na área da medicina personalizada na Fibrose Quística. Trabalha numa relação muito próxima com os maiores hospitais do país, contribuindo para a previsão da melhoria clínica personalizada e análise de qual a terapia mais eficaz e indicada – para cada doente.

Nos últimos anos estabeleceu várias colaborações internacionais, nomeadamente com médicos da República Checa e Brasil, e grupos de investigação na Holanda e Alemanha, o que lhe permitiu participar num projeto europeu financiado pelo H2020.

Para além de outros prémios e reconhecimentos de excelência, foi distinguida duas vezes (2019 e 2021), pelo prestigiado prémio “Young Investigator Award”, atribuído anualmente pela ECFS – European Cystic Fibrosis Society a jovens investigadores (<35 anos) que se distinguem pela qualidade dos seus trabalhos na área da Fibrose Quística.

Realizou provas de agregação em Turismo na Faculdade de Economia da UAlg

Natural de Caldas da Rainha, Paulo Almeida terminou a licenciatura em Gestão Hoteleira da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, em 1999. Iniciou a sua atividade em 2000 como formador e em 2001 como docente do Ensino Superior. Recentemente realizou as suas provas de agregação em Turismo, na Faculdade de Economia da UAlg. É professor coordenador com agregação no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, tendo exercido o cargo de diretor desta Escola, entre janeiro de 2014 a janeiro de 2022, antecedido por um período enquanto Subdiretor, entre de janeiro de 2010 a janeiro de 2014.

Foi ainda coordenador executivo da RIPTUR – Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico com cursos de Turismo, entre dezembro de 2018 e março de 2021. Integra diferentes grupos de investigação, comissões científicas e pedagógicas e comissões de qualidade e avaliação, nomeadamente como Coordenador da RUN-EU, Regional Network University, do Work Package 4 – European Mobility Innovation, representando o Politécnico de Leiria, de agosto de 2021 a outubro de 2022.

Foi membro do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento intermunicipal, da OESTECim – Comunidade Intermunicipal do Oeste, em representação do PLeiria, desde 22 de abril de 2016. Presentemente, é o diretor nacional do CiTUR, “tendo como grande objetivo a consolidação deste Centro de Investigação, promovendo mais investigação em turismo, mais publicações e projetos internacionais, e mais partilha de conhecimento com a sociedade fomentando a inovação e a sustentabilidade”. Em setembro de 2022, recebeu o Prémio Melhor Carreira de Docente no Ensino Superior, pelo Fórum Turismo, Hospitality Education Awards.