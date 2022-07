MILAGE APRENDER+ da UAlg entregou prémios nacionais PROFESSOR INOVADOR e ALUNO APRENDER+

A VI Conferência Internacional de Aprendizagem Móvel no Projeto MILAGE e a 4ª Edição dos Prémios MILAGE APRENDER+ decorreram nos dias 14 e 15 de julho, no Convento de São Francisco, em Santarém, reunindo conceituados oradores e cerca de 250 participantes, incluindo alunos, professores e encarregados de educação, num espaço de partilha e de reflexão sobre as escolas e a sua transformação.

Na 4ª Edição dos Prémios MILAGE APRENDER+, a entrega dos prémios distinguiu as escolas pelo seu extraordinário desempenho e dedicação no processo de ensino-aprendizagem com recurso à plataforma MILAGE APRENDER+; os professores pelo seu contributo na produção de recursos inovadores para a plataforma MILAGE APRENDER+, assim como pelo seu empenho no processo de ensino-aprendizagem; e os alunos pelo seu envolvimento excecional e pelo seu contributo na autoria de produção de recursos inovadores para a referida plataforma.

No Prémio Classificação MILAGE APRENDER+ (Espanhol, Inglês, Matemática e Português) foram premiados 30 alunos primeiros classificados nacionais, por ano de escolaridade. Distinguiram-se ainda a nível nacional os melhores classificados: Inês Ribeiro (4.º Ano), aluna da professora Marlene Vieira, da Escola Básica de Real, Braga, na disciplina de Inglês; Martim Inglês de Oliveira (8.º Ano), aluno da professora Teresa Pimenta, do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, na disciplina de Matemática; e Luís Delgado, aluno da professora Lucília Nogueira, do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, na disciplina de Português.

Nas categorias Professor Autor Inovador MILAGE APRENDER+ e Prémio Aluno Autor MILAGE APRENDER+ foram distinguidos os professores e as equipas de alunos do ensino básico e secundário que durante o ano letivo 2021/22 construíram recursos originais para serem disponibilizados na App MILAGE APRENDER+.

Deste modo, na categoria Aluno Autor Cidadania Digital MILAGE APRENDER+ foi atribuído o primeiro prémio aos alunos Adriana Azevedo e Guilherme Firmo, orientados pela professora Lara Almeida, da Escola Secundária Vila Verde; aos alunos Camila Machado, Iag Ferreira, João Santos de Almeida e Martim Osório, orientados pela professora Maria Graciete Campelos, do Agrupamento de Escolas São Martinho e às alunas Valéria Monteiro, Lara Monteiro, Fabiana Guerra, Liliana Godinho, orientadas pela professora Sofia Ramos, do Agrupamento de Escolas de Almeida.

Na categoria Aluno Autor de Matemática MILAGE APRENDER+ atribuiu-se o primeiro prémio às alunas Joana Gil e Maria Leonor Carvalho, orientadas pela professora Patrícia Correia, do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria, no 3.º ciclo; e aos alunos Carolina Mihuta, Martim Marques, Rita Santos e Santiago Conde, orientados pelo professor Manuel António Lourenço, do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, no ensino secundário.

Na categoria Aluno Autor de Português MILAGE APRENDER+ atribuiu-se o primeiro prémio aos alunos Afonso Carvalho, Iara Silva, Miguel Gaspar e Ricardo Veríssimo, orientados pela professora Lucília Nogueira, do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte.

Na categoria de Professor Autor Inovador MILAGE APRENDER+ atribuiu-se o primeiro prémio à professora Lurdes Martins, do Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, na disciplina de Espanhol; à professora Marlene Vieira, do Agrupamento de Escolas de Real, na disciplina de Inglês, à Professora Dulce Nogueira, do Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa, na disciplina de Matemática, e à professora Adelina Moura, do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, na disciplina de Português.

Na Meia-Maratona Matemática MILAGE APRENDER+, cuja atribuição do prémio tem como finalidade motivar os alunos para a aprendizagem da matemática e promover a mentoria entre pares de forma a que todos alcancem o sucesso escolar com recurso à App, foi reconhecida a turma A do 7º ano da Escola Secundária José Régio, orientada pela professora Luísa Selas.

A finalizar foi entregue o prémio Aluno Influenciador MILAGE APRENDER+ aos alunos Diogo Charters e Volodymyr Durkot, orientados pela professora Marta Caseiro, do Agrupamento de Escolas D. Dinis.

Esta iniciativa contou com o apoio do Município de Santarém, do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, do Instituto Politécnico de Santarém, da Direcção-Geral de Educação, da Associação de Professores de Matemática, da Associação de Professores de Português, da Associação Portuguesa de Imprensa (API), da InCode Portugal 2030, da Sociedade Portuguesa de Matemática, do Centro de Sensibilização SeguraNet, da Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI), da Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira (APPELE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL 2027).

Esta edição dos Prémios MILAGE APRENDER+ sublinhou, mais uma vez, o investimento significativo nas abordagens pedagógicas inovadoras, que permitem motivar os estudantes a aprender mais e a desenvolver competências que respondem aos desafios do século XXI.