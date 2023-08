Nota de pesar pelo falecimento do aluno Quévin Andre Protseko

O Reitor da Universidade do Algarve vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Quévin Andre Protseko, aluno do curso de Engenharia Informática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia , e endereçar à Família, Colegas e aos Amigos as mais sinceras e sentidas condolências.

A Instituição solidariza-se com este momento de tristeza, decretando três dias de luto académico.