Novo ano letivo da UAlg começa com sessão de boas-vindas aos novos estudantes

A Universidade do Algarve inicia o novo ano letivo com uma sessão de boas-vindas aos novos estudantes, que se realiza no dia 18 de setembro, pelas 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro.

A cerimónia inicia-se com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, seguindo-se o presidente da Associação Académica, Fábio Zacarias, e o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que encerrará a sessão.

Além do acolhimento e das boas-vindas aos novos estudantes nacionais e internacionais, a iniciativa pretende ainda contribuir para a sua plena integração, não só na vida universitária, mas também na cidade e na região que os acolhe.

A sessão contará, ainda, com uma atuação da cantautora Marta Lima.

As famílias e amigos podem assistir à transmissão em direto desta sessão, através dos canais de YouTube e Facebook da UAlg.