Novo “Prémio Investigador UAlg” vai distinguir investigação desenvolvida na Universidade

Com o objetivo de distinguir e reconhecer publicamente o investigador da Universidade do Algarve que pelo trabalho desenvolvido na área da investigação científica se destacou a nível nacional e internacional, a Academia algarvia criou o “Prémio Investigador UAlg”.

O Prémio materializa-se na entrega de diploma e de uma dotação no valor de cinco mil euros. Para concorrer é necessário ser detentor de vínculo jurídico-laboral com a UAlg, como docente ou investigador com a duração de pelo menos três anos ininterruptos, reportados a 31 de dezembro do ano anterior ao da edição do concurso. Todas as informações e requisitos estabelecidos devem ser consultados no Regulamento do Prémio.

As candidaturas decorrem de 19 de setembro a 20 de outubro de 2022 e são formalizadas exclusivamente em formulário online (disponível a partir de dia 19 de setembro).

O júri da edição 2022 é composto por Raquel Vilaça, professora catedrática da Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra; Adelino Canário, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia e diretor do Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve; Isabel Palmeirim, professora catedrática da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, Universidade do Algarve; Isabel Dias, investigadora coordenadora do Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares, Universidade de Lisboa; e Luis Azevedo Rodrigues, diretor do centro de Ciência Viva de Lagos.

Este prémio visa, principalmente, fomentar a participação dos docentes e investigadores da UAlg em projetos e na internacionalização da Instituição, com impactos efetivos na produtividade científica e na afirmação da excelência da Universidade do Algarve, enquanto Instituição que integra o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Será entregue em dezembro, de cada ano civil, na cerimónia pública do Dia da Universidade.