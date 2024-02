Três obras realizadas no concelho de Faro foram distinguidas pela organização do Prémio de Arquitetura do Algarve.

A “Requalificação da Mata do Liceu” (pertença do Município de Faro), localizada junto à Escola Secundária João de Deus, da autoria do gabinete Loff, Landscape Office, recebeu o 1.º prémio, na categoria Arquitetura e Paisagem; a “Casa 1923”, também situada na cidade sede de concelho, da autoria do gabinete PAr Plataforma de Arquitectura, foi agraciada com o 1.º prémio, na categoria Casa Habitação Unifamiliar ou Bifamiliar; e, por fim, a “Casa Luum”, edificada na Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, da autoria do gabinete Pedro Domingos Arquitetos, obteve uma Menção honrosa, na categoria Casa Habitação Unifamiliar ou Bifamiliar.

A cerimónia de entrega destes galardões teve lugar no passado dia 24 de fevereiro, na Câmara Municipal de Lagos, tendo estado presentes, em representação da autarquia farense, a Vereadora das Infraestruturas e Urbanismo, Sophie Matias e o Arq.º Filipe Cunha.

O Prémio de Arquitetura do Algarve é atribuído anualmente, pela Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos e já vai na sua terceira edição. Destina-se a premiar os autores de obras construídas, públicas ou privadas, tendo como objetivo a promoção da qualidade da arquitetura e da paisagem na região. Os vencedores de cada categoria recebem 2.000,00 € (dois mil euros) e o Júri é composto por profissionais da área.

O prémio contempla várias categorias, sendo que, nesta edição, foram elegíveis todas as obras concluídas entre o dia 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2023 (5 anos), com licença de utilização emitida, ou, no caso de obras públicas, com documento comprovativo da respetiva receção provisória.