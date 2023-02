Paulo Almeida recebe prémio Carreira Alumni da UAlg

Docente da Universidade do Algarve (UAlg) foi recentemente distinguido na Instituição de Ensino Superior onde se formou.

Paulo Almeida, recebeu o Prémio Carreira Alumni da Universidade do Algarve 2023. Este é um prémio que tem como principal objetivo homenagear e distinguir personalidades que se formaram na Instituição e que no decorrer da sua carreira tenham representado relevância para a sociedade, ou prestar homenagem no reconhecimento da qualidade do ensino na Universidade do Algarve.

São distinguidos membros formados há mais de uma década, com qualquer tipo de graduação e que não possuam vínculo contratual com a UAlg.

Esta foi a sétima edição do prémio, sendo que a entrega da distinção ao docente Paulo Almeida, decorreu no dia 3 de fevereiro de 2023, numa cerimónia pública no Anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas.