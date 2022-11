Pedro Castelo Branco é o novo presidente do Algarve Biomedical Center

Pedro Castelo Branco foi eleito presidente do Algarve Biomedical Center (ABC), na reunião do Conselho Executivo do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, que se realizou esta sexta-feira, dia 25 de novembro.

Nuno Marques deixa assim as funções no Algarve Biomedical Center, garantindo que “foi um orgulho ter dirigido esta fantástica equipa que tanto fez pela região e pelo país. O ABC assume um papel central na dinamização da economia e é uma referência de inovação, não só a nível regional, mas também a nível nacional e internacional. Quero ainda agradecer a todos os funcionários, dirigentes e colegas de direção, bem como às instituições que connosco colaboraram e colaboram”.

Pedro Castelo Branco admite que “é uma honra presidir a uma instituição que tanto tem servido, e que pretendo que continue a servir a região. Tenho consciência do peso desta responsabilidade, mas acredito que, em conjunto com toda a equipe do ABC e a sociedade em geral, iremos conseguir continuar a desenvolver esforços em prol de um Algarve cada vez melhor. Numa nota final, tenho de agradecer ao meu amigo Dr. Nuno Marques o trabalho admirável que liderou e que elevou de uma forma singular a missão do ABC”.

Pedro Castelo Branco assume o cargo de presidente do ABC no dia 8 de dezembro. É ainda professor Associado com Agregação da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve.