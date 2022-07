Plataforma MILAGE APRENDER+ da UAlg entrega prémios nacionais Professor Inovador e Aluno Aprender+

Os Professores Inovadores de Matemática, Português e Inglês e os Alunos Aprender+, na categorias Meia-Maratona da Matemática, Classificação, Autor e Influenciador, vão receber os prémios nacionais, no dia 14 de julho, pelas 17h00, no Convento de São Francisco, em Santarém.

A iniciativa, que decorre no âmbito da VI Conferência Internacional de Aprendizagem Móvel no Projeto MILAGE, dedicada ao tema “Transformação das Escolas”, e da 4ª Edição dos Prémios MILAGE APRENDER+, visa reconhecer professores, alunos e respetivos agrupamentos de escolas que implementaram práticas pedagógicas inovadoras com recurso à App MILAGE APRENDER+. A conferência conta com a participação de David Justino, antigo ministro da Educação, e José Pacheco, fundador da Escola da Ponte. Participam ainda na sessão de abertura, que se realiza pelas 9h00, Ana Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus+, Inês Barroso, deputada à Assembleia da República, e Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém.

Com cerca de 400 inscritos, esta é a única conferência de Educação em Portugal que conta com a participação de professores, alunos e pais.

A iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve, conta com o apoio do Município de Santarém, do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, do Instituto Politécnico de Santarém, da Direcção-Geral de Educação, da Associação de Professores de Matemática, da Associação de Professores de Português, da Associação Portuguesa de Imprensa (API), da InCode Portugal 2030, da Sociedade Portuguesa de Matemática, do Centro de Sensibilização SeguraNet, da Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI), da Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira (APPELE), do Plano Nacional de Leitura (PNL 2027), e-twinning, Texas Instruments e Garvetur.

O Prémio da Meia-Maratona da Matemática MILAGE APRENDER+ reconhece os alunos enquanto grupo-turma através da participação de todos na resolução de tarefas MILAGE. A atribuição deste prémio tem como finalidade motivar os alunos e promover a mentoria entre pares para a aprendizagem da Matemática, de forma a todos alcançarem o sucesso escolar.

O Prémio MILAGE APRENDER+ Espanhol, Inglês, Matemática ou Português reconhece o mérito dos alunos e das respetivas escolas do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário, que se encontrem no top 10 das pontuações através da resolução de tarefas de Espanhol, Inglês, Matemática e Português, durante o ano letivo 2021/2022.

O Prémio Aluno Autor MILAGE APRENDER+ Cidadania Digital, Matemática ou Português reconhece o mérito dos alunos, professores e respetivos agrupamentos/escolas, que durante o ano letivo 2021/2022, criaram recursos educativos originais, em trabalho de projeto, desenvolvendo competências transversais e disponibilizando-os à comunidade MILAGE.

O Prémio Aluno Influenciador visa reconhecer o mérito dos alunos na promoção de práticas pedagógicas inovadoras.

O Prémio Professor Inovador Autor MILAGE APRENDER+ Matemática, Português e Inglês distingue o mérito dos professores autores de cada uma das áreas científicas que, durante o ano letivo 2021/2022, elaboraram os recursos mais originais com atividades de Matemática, Português ou Inglês para serem disponibilizadas na App MILAGE APRENDER+.

Estes prémios envolvem cerca de 100 alunos e professores.