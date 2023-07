“Prémio Investigador UAlg” com candidaturas a decorrer até 31 de julho

A Universidade do Algarve tem abertas candidaturas até 31 de julho para a segunda edição do “Prémio Investigador UAlg”. Este prémio visa distinguir e reconhecer publicamente o investigador da UAlg que pelo trabalho desenvolvido na área da investigação científica se destacou a nível nacional e internacional.

O Prémio materializa-se na entrega de um diploma e de uma dotação no valor de cinco mil euros.

Para concorrer é necessário ser detentor de vínculo jurídico laboral com a UAlg, como docente ou investigador com a duração de pelo menos três anos ininterruptos, reportados a 31 de dezembro do ano anterior ao da edição do concurso.

O júri da edição 2023 é composto por Alfonso Vargas Sánchez, professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Empresariais e Turismo, Universidad de Huelva; Luis Oosterbeek, professor coordenador principal, Instituto Politécnico de Tomar; Rui Guerra, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia e coordenador do Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT), Universidade do Algarve; Sara Raposo, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia e coordenadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Universidade do Algarve; e Ricardo Neves, investigador auxiliar do Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra

Este prémio visa, principalmente, fomentar a participação dos docentes e investigadores da UAlg em projetos e na internacionalização da Instituição, com impactos efetivos na produtividade científica e na afirmação da excelência da Universidade do Algarve enquanto Instituição que integra o Sistema Científico e Tecnológico Nacional.

O “Prémio Investigador UAlg” é entregue em dezembro de cada ano civil, na cerimónia pública do Dia da Universidade.

Mais informações sobre o Prémio e candidaturas online em https://www.ualg.pt/premio-investigador-ualg