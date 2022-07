Presidente da República de Cabo Verde visita Universidade do Algarve

A comitiva cabo-verdiana será presidida pelo chefe de estado José Maria Neves, acompanhado pela esposa, Débora Carvalho, pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos e pelo Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, entre outras individualidades. A delegação da UAlg será encabeçada pelo Reitor, membros da Equipa Reitoral, Diretores de Faculdades e Escolas, bem como Docentes e Investigadores da instituição.

Após uma reunião restrita entre o Reitor e o Presidente de Cabo Verde, as comitivas irão assistir à apresentação de projetos da UAlg no domínio do Mar, em particular, levados a cabo pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) e pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR). A visita incluirá ainda um encontro com estudantes da UAlg de nacionalidade cabo-verdiana, uma fotografia de família junto da Escultura do Cavalo-marinho de autoria do artista Bordalo II, culminando no Laboratório Experimental para Organismos Aquáticos (LEOA), pelas 11h45.