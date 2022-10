Projeção internacional da UAlg coloca-a na liderança das universidades portuguesas

De acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), na edição 2023 dos World University Rankings, a Universidade do Algarve volta a obter a pontuação mais elevada no indicador que avalia a projeção internacional, entre as 14 Instituições de Ensino Superior portuguesas participantes.

Também a nível global, este Ranking volta a considerar que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional, colocando-a na posição 347 entre as 1799 instituições avaliadas, de 104 países.

Nesta edição, a UAlg melhorou o seu desempenho em três das quatro áreas em avaliação: Investigação, Transferência de Conhecimento e Projeção Internacional.

A UAlg integra pelo sexto ano consecutivo este ranking mundial das universidades, estando entre as posições 1001 e 1200. De salientar que esta edição incluiu 1799 instituições, mais 137 que no ano anterior, e 537 instituições com o estatuto de repórter por não terem atingido os critérios de elegibilidade para atribuição de uma posição no ranking.

Tal como as edições anteriores deste ranking, a de 2023 é elaborada tendo em conta as diversas valências das instituições: ensino, investigação, projeção internacional (docentes, estudantes e investigação) e transferência de conhecimento.

