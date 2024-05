Projetos e talentos da indústria criativa encontram-se no “Algarve Design Meeting” em Faro

O Algarve Design Meeting (ADM) está de regresso à Fábrica da Cerveja, em Faro, de 20 de maio a 8 de junho. A sessão de abertura está marcada para as 18h00 do dia 20, na Rua de Santo António, com a inauguração do Projeto Montra (intervenção de projetos de design em várias lojas da baixa de Faro) e posterior visita à Fábrica da Cerveja (sede principal do ADM), com inauguração e visita às exposições, lojas Pop-Up e ao Espaço Lounge.

O principal objetivo do projeto Montra é contribuir para a promoção e revitalização da zona comercial da Baixa de Faro, através de intervenções de projetos desenvolvidos pelos alunos do curso de licenciatura em Design de Comunicação da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, ao nível do design das montras de alguns dos espaços comerciais.

Este ano os projetos incidem sobre a temática das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, tendo como objetivo o reforço da memória e enfatizando a relevância atual destes acontecimentos na construção e afirmação da democracia.

No dia 20, depois da abertura oficial do evento, destaque ainda para a inauguração da exposição de Maria Cerol – Fotografias Musicadas, às 21h30, na Fábrica da Cerveja.

Este ano, o Algarve Design Meeting alargou fronteiras e anunciou uma novidade: um pré evento em Albufeira, que abre o caminho para esta 13ª edição. Hoje, dia 16 de maio, a Biblioteca Municipal Lídia Jorge, recebe várias atividades, desde workshops, talks, exposições, entre outras, com o apoio do Município de Albufeira.

Durante uma semana, instituições, empresas, professores, investigadores, profissionais e o público em geral poderão contactar com vários projetos e talentos existentes nestes setores da indústria criativa, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da sociedade, através de um vasto programa, que inclui um concurso Porsche Test-Design, uma iniciativa apoiada pelo Centro Porsche Faro, talks, exposições, aulas de yoga, mega desenho dos Urban Sketchers, Game Jam, DJ, pintura de mural dedicado aos 50 anos do 25 de Abril, oficinas, cinema e muito mais.

O evento, que centra as suas atividades de 20 a 25 de maio, estender-se-á até dia 8 de junho, com algumas das exposições e lojas pop up disponíveis, bem como o espaço lounge.

No dia 25 de maio, pelas 22h00, o ADM volta a apresentar o já reconhecido Festival de Videomapping, que vai na 10ªedição, um festival de som e imagem em grande escala, onde são projetados na fachada da Igreja da Sé, em Faro, os trabalhos experimentais de alunos de várias Universidades nacionais e internacionais.

Para António Lacerda, diretor da ESEC e um dos principais impulsionadores do evento, “este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência na disseminação e promoção do design, da Universidade do Algarve e da cidade de Faro. Para além disso, tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas”.

O Algarve Design Meeting tem sido organizado anualmente, desde 2011, pela ESEC/UAlg, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers. Na edição de 2024 o evento conta com a coorganização da Flow Productions.