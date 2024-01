Real Tuna Infantina vai participar no programa “Estrelas ao Sábado”

A Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve, vai participar no próximo dia 13 de janeiro, pelas 14h30, no programa “Estrelas ao sábado” da RTP 1.

“No programa onde todas as variantes da cultura portuguesa têm espaço para brilhar, iremos demonstrar e honrar o nosso repertório. Esta será uma oportunidade de mostrar a nossa tradição e dedicação para com aquilo que nos une, a música.”, afirmam.

O programa que têm como anfitriã Isabel Silva, e como jurados António Sala, Mónica Sintra e CC, consiste num formato onde todas as semanas 8 concorrentes trazem o melhor de si para passar à fase final e ganhar o grande prémio.

O júri do programa tem um papel importante para a progressão de cada concorrente, mas é o público que tem a palavra final, a partir do seu voto telefónico.

A tuna acrescentou ainda que, “A participação no programa Estrelas ao Sábado é um motivo de orgulho regional e uma oportunidade de expandir e dar a conhecer as tradições algarvias. Estamos muito gratos por fazer parte deste programa que reúne os grandes talentos espalhados pelo nosso país. Estamos igualmente gratos por podermos espalhar um pouco mais da Tradição

Académica Tuneril, presente na Universidade do Algarve.”