“Rede de Investigação UAlg” é tema de destaque na revista UALGzine

A Universidade do Algarve (UAlg) acaba de lançar a 16ª edição da revista institucional «UALGzine». O lançamento oficial decorreu no dia 31 de janeiro, entre as 17h30 e as 19h00, no Club Farense, em Faro, num evento intitulado “Conversas com Ciência”, que reuniu à mesa investigadores e jornalistas com o objetivo de dar a conhecer melhor a Rede de Investigação UAlg.

Com uma periodicidade anual, esta edição é dedicada à Ciência que se faz na UAlg, dando a conhecer centros, polos e unidades de gestão, bem como projetos emblemáticos e jovens investigadores.

A UAlg conta com um total de nove unidades de investigação e sete Polos de Centros de Investigação/Unidades de Gestão que asseguram, no seu conjunto, a produção de conhecimento e a transferência de tecnologia. A investigação científica, fundamental ou aplicada, é um dos pilares essenciais da Instituição.

A melhoria do desempenho da UAlg é visível nos rankings internacionais e, no centro deste sucesso, encontra-se a rede de investigação que tem vindo a consolidar em áreas como as Ciências do Mar; Ciências da Saúde; Artes, Comunicação e Humanidades; Engenharia Eletrónica e de Computadores; Ciências da Educação; Psicologia; Arqueologia; Economia e Gestão; e Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar.

A UAlg destaca-se pela formação, qualidade e experiência de centenas de cientistas e profissionais que, com impressionantes indicadores científicos, trabalham, diariamente, em prol da excelência da Instituição. Com o trabalho desenvolvido, a Instituição tem contribuído com diversos projetos para o desenvolvimento da sociedade, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030.

Nesta edição da UALGzine mostra-se a ciência como a força motriz do progresso, que permite estudar o passado para compreender o futuro, desempenhando um papel crucial em todos os aspetos da nossa vida, desde a tecnologia que usamos, até à saúde e ao bem-estar da população, sem esquecer a preservação do nosso planeta.

À semelhança das edições anteriores, destina-se a um público-alvo diversificado, mantendo uma abordagem generalista e de fácil compreensão, sem perder o rigor científico, com o objetivo de promover e divulgar a Academia.

Tal como refere o reitor Paulo Águas no seu editorial, a Ciência é um desígnio da UAlg. “Estamos orgulhosos com o trabalho que tem vindo a ser realizado pelas nossas Unidades de I&D. Queremos fazer mais, o que significa que precisamos de mais recursos, que procuraremos obter tanto em fontes regionais, nacionais e internacionais. Queremos aumentar o impacto na sociedade”. Na opinião do reitor, o facto de a revista UALGzine voltar a dedicar mais uma edição à temática da investigação tem como objetivo “divulgarmos o que se faz e também, desse modo, prestarmos contas”.