Reitor da UAlg centra discurso de boas-vindas aos novos estudantes na questão do alojamento

O Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, ficou completamente lotado, no dia 18 de setembro, com os novos estudantes que ingressaram este ano letivo nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, licenciaturas e mestrado integrado. A sessão contou com a presença vários membros da comunidade académica e entidades regionais.

Segundo o reitor Paulo Águas, este ano mais de 3 mil estudantes irão iniciar um novo curso na Universidade do Algarve. Mais de mil em cursos de mestrado e de doutoramento, dando continuidade à sua formação académica, e mais de 2 mil em cursos técnicos superiores profissionais, cursos de licenciatura ou mestrado integrado.

O reitor centrou o seu discurso na problemática do alojamento. Citando o primeiro ministro António Costa, lembrou que “a habitação é a maior barreira para acesso ao ensino superior” e que “muitas das residências destinadas a alojamento estudantil foram desviadas para outro tipo de alojamento, seguramente, mais rentável, mas criando uma pressão e um desequilíbrio muito grande no acesso ao alojamento estudantil”.

De acordo com o Registo Nacional de Alojamento Local, que se encontra disponível no Portal do Turismo de Portugal (https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/HomePage.aspx), no dia 17 de setembro verificavam-se 1.047 registos de alojamento local no concelho, dos quais 449 relativos a apartamentos, 361 a moradias, 201 a estabelecimentos de hospedagem e 36 a quartos. Para Paulo Águas “a grave situação em que nos encontramos tem duas causas principais: ausência de políticas públicas de habitação; e opções de política pública, quer a nível nacional, quer a nível local, que fizeram reduzir a oferta de alojamento destinada a estudantes”.

Sobre o alojamento da UAlg, o reitor lembrou que a Instituição possui “pouco mais de 500 camas destinadas prioritariamente a estudantes bolseiros deslocados. Para esse grupo, a atual oferta ainda é suficiente, mas é cada vez maior a procura por parte de estudantes não bolseiros”. Paulo Águas referiu ainda que, no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, apoiado pelo PRR, a UAlg conseguiu financiamento para renovar 432 das atuais camas e para construir duas novas residências, com um total de 287 camas.

Relativamente às novas 287 camas, o reitor lembrou que o início das obras estava previsto para 2024 e a sua conclusão no início do ano letivo 2025/26. Contudo, contextualiza, “inesperadamente, nas últimas semanas fomos confrontados com alterações da interpretação de um decreto-lei de 1999, tendo sido notificados da anulação de decisões que nos tinham sido comunicadas em setembro de 2022”. Ainda assim, deixou uma advertência: “tudo isto para vos dizer que começo a admitir que poderá não ser possível termos mais 287 camas em setembro de 2025. Também vos posso assegurar que se tal vier a acontecer não será por falta de empenhamento por parte da UAlg”.

A cerimónia contou com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do presidente da Associação Académica, Fábio Zacarias, e do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e os momentos musicais estiveram a cargo da Versus Tuna e da cantautora Marta Lima.

Durante a sessão foram também entregues os certificados aos estudantes premiados com Bolsas de Mérito Desportivo em 2022/2023.

Posteriormente, os novos estudantes foram recebidos nas Unidades Orgânicas para as respetivas sessões de boas-vindas.