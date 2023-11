Resultados das eleições da AAUAlg para 2024 revelados

As eleições para eleger os próximos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve decorreram durante o dia de ontem, terça-feira. Aconteceram ontem nos 3 campi da UAlg, com as mesas de voto abertas até às 20h30.

A votações estava apenas a Lista A, encabeçada por Rita Tavares, candidata à direção geral da AAUAlg, com a Lista M candidata à Mesa Magna e a Lista F candidata ao Conselho Fiscal.

A contagem dos votos iniciou-se às 21h40 de terça-feira, terminando na madrugada já do dia de hoje, à 1h da manhã.

Contabilizados os votos das 9 unidades orgânicas, a vitória foi atribuída à Lista A, com 959 votos, dos quais 34 nulos e 79 brancos, a Lista M obteve 809 votos, dos quais 29 nulos e 234 brancos, e por fim a Lista F obteve 811, 30 nulos e 231 brancos.

Das 9 unidades orgânicas, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, do Campus da Penha, teve a maior adesão às mesas de voto com 220 votos, seguida da Escola Superior de Educação e Comunicação, do Campus da Penha com 168, e por fim a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo do Campus de Portimão com 133 votos.

Se os próximos passos do calendário eleitoral decorrerem dentro da normalidade, a tomada de posse da nova lista acontece no dia 7 de Dezembro, a coincidir com o dia da Universidade do Algarve.

Relembramos que a agora presidente da AAUAlg, Rita Tavares falou na semana passada com a RUA em conjunto com o Sul Informação. A entrevista já está disponível no Soundcloud da RUA em Áudio e no Youtube da RUA em vídeo.

Podes consultar mais informações no site da rua, em rua.pt ou nas redes sociais da AAUAlg.