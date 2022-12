“Rota Literária do Algarve” apresentada em São Brás de Alportel

A “Rota Literária do Algarve”, um dos projetos do Algarve, aprovados no âmbito do Orçamento Participativo Portugal (OPP 2018), vai ser lançada pela Direção Regional de Cultura do Algarve, no próximo dia 17 de dezembro, às 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Esta Rota, desenvolvida pela Universidade do Algarve, com a coordenação das professoras Rita Baleiro e Sílvia Quinteiro, pretende oferecer um olhar diferenciado sobre a região, já que a grande maioria destes itinerários sugere localidades do interior algarvio, bem como combater a sazonalidade do turismo na região, ao mesmo tempo que promove a literatura portuguesa.

Tendo como ponto de partida textos literários de autores algarvios e de outros que referiram o Algarve nas suas obras, foi estabelecida uma relação entre estas referências e o espaço físico que gerou lugares literários, posteriormente organizados e interligados através de narrativas que estabelecem a coerência entre pontos de paragem.

São narrativas sobre um determinado local, que resultam da interseção da seleção de textos literários e da interpretação da paisagem, complementada com outra informação pertinente que o acompanharão numa experiência única e enriquecedora.

Estes passeios têm ainda o potencial em contexto escolar, na ocupação dos mais idosos, na formação de guias locais e na promoção dos autores algarvios junto de um público internacional, no âmbito do Turismo Literário. Estas propostas representam um fator potenciador de um conjunto de setores económicos, nomeadamente, autores e editores de guias literários e das obras dos escritores em questão; museus e memoriais, bem como associações patrocinadoras, operadores turísticos, agências de viagens e empresas de transporte; empresas do setor hoteleiro e da restauração; guias e animadores turísticos; indústria de merchandising e outros.

A cada itinerário corresponde uma brochura e um percurso sinalizado no terreno, para que o visitante o possa realizar autonomamente. As brochuras oferecem uma narrativa que resulta do encontro dos textos literários com as biografias dos escritores e o território, e é complementada com informação sobre história, demografia, gastronomia, lendas e tradições de cada um destes lugares.

Os itinerários literários estão disponíveis gratuitamente, através de um website, em quatro línguas: português, inglês, francês e espanhol.

A partir daquela data, pode consultar a página criada, com acesso a partir do site da DRCAlg, do da UAlg e do de todas a entidades que se quiserem associar.