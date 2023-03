Secretário de Estado do Ensino Superior visita UAlg Tec Campus, Residências e Polo de Portimão

O secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, visitou várias estruturas na Universidade do Algarve, no dia 2 de março, no âmbito da iniciativa “Governo Mais Próximo” e da realização do Conselho de Ministros, em Faro. A visita iniciou-se às 14h30 no UALG TEC CAMPUS – Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve, seguindo-se a residência universitária feminina do Campus da Penha e o Polo da UAlg em Portimão.

Refira-se que a Universidade do Algarve tem vindo a consolidar a sua atuação na estratégia de valorização e transferência de conhecimento, assente no modelo de Quadrupla Hélix, intermediando o conhecimento gerado na UAlg, com as dinâmicas do setor empresarial, e com as orientações e políticas de inovação dos agentes de governança, sempre orientado pelas necessidades da sociedade civil. Neste contexto, o ecossistema de inovação da UAlg agrega uma componente de incubação, concretizada nas dinâmicas da UALG TEC START – Incubadora de Empresas da Universidade do Algarve, e uma componente de aceleração, com estratégias verticalizadas por setores de conhecimento e especialização.

Ao nível da incubação, Hugo Barros, chefe de Divisão do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, apresentou o trabalho e os resultados da UALG TEC START, bem como as empresas criadas na região, resultantes do trabalho de promoção do espírito empreendedor e de aceleração de ideias. Ao nível da aceleração, a apresentação da Universidade permitiu dar a conhecer as estratégias verticais da Instituição, nomeadamente: UALG TEC CAMPUS – Aceleradora de Empresas verticalizada no setor das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE); UALG TEC HEALTH – Centro de Simulação Clínica, especializado no setor da Saúde e Bem Estar; POLO TECNOLOGICO NO SETOR DOS TRANSPORTES, MOBILIDADE E SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, a instalar em Portimão, em parceria com a Parkalgar, especializado no setor da Energia e Mobilidade; e UALG TEC MED – Centro de Competências focado na Investigação e Inovação, Transferência de Conhecimento, e Descoberta Empreendedora, focalizado na Dieta Mediterrânica, agregando competências nas áreas da engenharia Alimentar, Turismo, Agronomia, AgroTech, e Património (ainda em projeto).

Esta iniciativa permitiu dar a conhecer a Pedro Nuno Teixeira a estratégia e os outputs da UAlg, naquilo que é assumido como a sua terceira missão (extensão), e dar a conhecer as empresas instaladas no UALG TEC CAMPUS, numa visita que contou com o reitor Paulo Águas e vários membros da equipa reitoral.

Atualmente, estão alojadas no UALG TEC CAMPUS 17 empresas (nacionais e internacionais), 3 empreendedores em regime de Empresário em Nome Individual (ENI), com cerca de 300 colaboradores, numa área de 4.500 m2. Foi oficialmente inaugurado A inauguração, no dia 29 de março de 2022, contou com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Comissária Europeia responsável pela pasta Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, que consideram a Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve como um dos melhores exemplos de aplicação de fundos europeus.

Visita à residência universitária feminina do Campus da Penha e ao Campus de Portimão

Acompanhado pelo administrador dos Serviços de Ação Social da UAlg, António Cabecinha, o secretário de Estado visitou a residência universitária feminina do Campus da Penha que irá ser alvo de reabilitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).A visita terminou na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) no Campus de Portimão, onde o secretário de Estado também foi recebido pela diretora da ESGHT, Alexandra Rodrigues Gonçalves, pelo coordenador do Campus de Portimão, Pedro Garcês, e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Álvaro Miguel Bila.