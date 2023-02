Secretário de Estado do Turismo regressou à Universidade onde se diplomou

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, visitou, no dia 16 de fevereiro, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve e o UAlg Tec Campus.

A sessão de abertura realizou-se no Anfiteatro Ludgero Sequeira e contou com a presença do reitor Paulo Águas, da diretora da ESGHT, Alexandra Gonçalves, e do diretor de Faculdade de Economia (FE), Efigénio Rebelo.

Nuno Fazenda foi estudante da UAlg, sendo licenciado (1998/99) em Turismo pela ESGHT. A este propósito proferiu palavras de “gratidão e orgulho”, realçando que “há casas que marcam a nossa vida e esta foi uma delas”. Durante a sua intervenção, destacou a internacionalização da UAlg, a inovação e cooperação que mantém com a região e o País e com outras universidades portuguesas e internacionais. No que diz respeito ao ensino superior na área do Turismo, o secretário de Estado, em nome do Governo, mostrou toda a disponibilidade e abertura para colaborar com a UAlg.

O reitor Paulo Águas também se mostrou orgulhoso por receber Nuno Fazenda, seu antigo aluno, nesta “casa comum”. Numa alusão ao Shangai Ranking, o reitor referiu-se ao facto de a UAlg integrar a lista das melhores universidades do mundo na área de Hospitality & Tourism Management, mantendo-se no Top 100. Considerado um dos mais prestigiados do mundo, este ranking avaliou na última edição mais de 5 mil universidades de 96 países, em 54 áreas científicas.

A diretora da ESGHT, Alexandra Gonçalves, traçou uma breve perspetiva da evolução da Escola, lançando o desfio a Nuno Fazenda de apostar mais na qualificação e valorização dos recursos humanos na área do Turismo. A investigação nesta área também foi uma das preocupações apontadas por Alexandra Gonçalves, já que, segundo a própria, os princípios gerais da respetiva avaliação e financiamento são alterados a “meio do jogo”.

Na sua intervenção, o diretor da Faculdade de Economia, Efigénio Rebelo, falou da oferta formativa em curso na FE e das parcerias entre as duas Unidades Orgânicas. No caminho já consolidado por esta Faculdade, fez referência à formação oferecida em língua inglesa, destacando o doutoramento em Turismo, o primeiro criado em Portugal, em 2007.

Ao nível da investigação, a UAlg é sede do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (Cin Turs), avaliado com “Muito Bom” pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e acolhe um polo do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR Algarve), avaliado com “Bom” pela FCT. Nesta sessão, a coordenadora do CiTUR Algarve, Marisol Correia, e a coordenadora do CinTurs, Patrícia Pinto, apresentaram as valências dos respetivos centros, as linhas de investigação, resultados e alguns dos trabalhos desenvolvidos.

Além dos laboratórios de informática e da sala de Marketing Digital, Nuno Fazenda visitou o Host Lab – Hospitality, Sustainability and Tourism Experiences Innovation Lab (Laboratório de Inovação em Hotelaria, Sustentabilidade e Experiências Turísticas), que pretende ser um espaço de partilha e aprendizagem entre a academia, o turismo e o setor hoteleiro.

A terminar, o secretário de Estado deslocou-se ao UAlg Tec Campus, onde visitou alguns dos empresários alojados nesta aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve.

A visita contou ainda com a presença de alguns membros do Turismo de Portugal, entre os quais o presidente Luis Araújo, e do Turismo do Algarve, o presidente João Fernandes.

Com uma vasta experiência na investigação e na formação na área do Turismo e Gestão Hoteleira, a UAlg oferece um leque muito variado de cursos, que, anualmente, formam profissionais altamente qualificados que desempenham funções nas mais prestigiadas empresas da indústria do Turismo à escala global.

Atualmente, nesta área a UAlg disponibiliza um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão de Animação Turística, duas licenciaturas, Turismo e Gestão Hoteleira, e dois mestrados, Direção e Gestão Hoteleira e Turismo, lecionados em português. Em língua inglesa, a Academia algarvia oferece três mestrados, Gestão (ramo Turismo), Gestão das Organizações Turísticas e Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional, e um doutoramento em Turismo.