Sessão Solene do 43º aniversário da Universidade do Algarve

A Sessão Solene do 43º aniversário da UAlg vai realizar-se no dia 14 de dezembro, pelas 16h30, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

Um dos pontos altos da cerimónia será a entrega do Prémio Manuel Gomes Guerreiro, que conta com a o apoio dos Municípios de Faro e Loulé, atribuído a Graça Maria dos Santos Palma e Susana Calado Martins, pela obra “RED BOOK, Lista Vermelha das Atividades Artesanais Algarvias”.

Pela primeira vez vai ser entregue o Prémio Investigador UAlg, atribuído a Ana Margarida Moutinho Grenha. Este prémio, que se traduz numa dotação no valor de 5 mil euros, visa distinguir e reconhecer publicamente o investigador da Universidade do Algarve que, pelo trabalho desenvolvido na área da investigação científica, se destacou a nível nacional e internacional.

A cerimónia contará ainda com as intervenções de Ana Jorge, presidente do Conselho Geral da UAlg, Sofia Nunes, em representação dos funcionários não docentes, Fábio Zacarias, presidente da Associação Académica, Clévio Nóbrega, em representação dos docentes, terminando com a intervenção de Paulo Águas, reitor da UAlg.

Durante a cerimónia serão ainda entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço, e, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, o Prémio Universidade do Algarve aos diplomados com mérito no ano letivo de 2020/21.

Abaixo segue a programação completa deste evento, que decorre já a partir de quarta-feira, dia 14, a partir das 16h30.