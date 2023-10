Silves | Período de Candidaturas a bolsas de estudo decorre de 16 a 31 de Outubro

Com o início de mais um ano letivo, o Município de Silves volta a abrir candidaturas para um total de 15 bolsas de estudo, destinadas a apoiar os alunos do ensino superior do concelho. O período de apresentação de candidaturas decorre de 16 a 31 de outubro, junto do Sector de Educação, mediante a apresentação dos seguintes documentos: » Formulário de candidatura devidamente preenchido (o formulário poderá ser descarregado no site do Município aqui ou solicitado, presencialmente, junto do Sector de Educação da Câmara Municipal de Silves). » O formulário de candidatura deverá, ainda, ser acompanhado dos seguintes documentos: a) Fotocópia dos recibos atualizados do vencimento ilíquido de todos os elementos do agregado familiar que se encontrem a exercer uma atividade profissional remunerada, ou recibo proveniente da pensão de segurança social ou documento comprovativo do subsídio de desemprego atribuídos; b) Fotocópia da(s) declaração(ões) de IRS do ano civil anterior de todos os elementos do agregado familiar que exerçam atividade profissional remunerada; c) Fotocópia dos cartões de cidadão ou documento equivalente de todos os elementos do agregado familiar; d) Fotocópia do último recibo da renda e contrato de arrendamento ou documento comprovativo do valor da prestação mensal de habitação; e) Documento comprovativo de matrícula no Estabelecimento de Ensino, com especificação do curso e ano que o aluno frequenta; f) Certidão de aproveitamento escolar do ano letivo anterior, com valor da média das notas obtidas; g) Declaração emitida pelo candidato onde ateste a sua candidatura a outra bolsa de estudo noutro organismo ou entidade, ou a sua inexistência; h) Atestado de residência e composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia da área de residência. Para mais informações os interessados deverão contactar o Sector de Educação através do contato telefónico 282 440 815 (chamada para a rede fixa nacional) ou do email educacao@cm-silves.pt ou consultar o respetivo regulamento aqui