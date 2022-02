THE-Young University Rankings coloca a UAlg entre as melhores universidades jovens do mundo

A Universidade do Algarve aparece pela quinta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young University Rankings, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos. Nesta edição participam 10 instituições de ensino superior portuguesas, sendo que destas apenas 8 integram este ranking, onde a UAlg mantém o destaque no indicador que avalia a projeção internacional.

A lista do THE indica apenas o lugar exato das instituições até à 200.ª posição, a partir da qual passam a ser classificadas por intervalos, sem hierarquia.

Neste ranking, cada vez mais competitivo, a UAlg classifica-se entre as posições 251 e 300. Este é o 11.º ano de publicação desta avaliação do THE, que nesta edição vê aumentado o número de instituições (539), face a 2021 (475), e de territórios, passando de 68, no ano transato, para 74, em 2022. Outras 251 instituições estão ainda listadas com o estatuto de “Reporter”, o que significa que forneceram dados, mas não cumpriram os critérios de elegibilidade para receber uma classificação.

Os 13 indicadores avaliados são os mesmos utilizados no Ranking Mundial das Universidades da Times Higher Education e organizam-se em torno de cinco grandes áreas: a qualidade do ensino e da investigação, as citações dos artigos científicos produzidos, a sua relação com a indústria ou a projeção internacional.

Os resultados deste ranking podem ser consultados aqui